Róger Guedes, Maycon e Giuliano reforçam time de garotos do Corinthians em decisão no Peru; veja relacionados

Após ganhar pelo placar mínimo na Neo Química Arena, o Alvinegro joga pelo empate para avançar às oitavas de final da Sul-Americana

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians venceu o Universitario por 1 a 0 na partida de ida



O Corinthians divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Universitario, marcado para esta terça-feira, 18, em Lima, no Peru, pela repescagem da Copa Sul-Americana. Apesar de se tratar de uma decisão, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou por levar um time recheado de jovens. As exceções são Róger Guedes, Maycon e Giuliano, atletas experientes que devem começar a partida como titulares. Após ganhar pelo placar mínimo na Neo Química Arena, o Alvinegro joga pelo empate para avançar às oitavas de final. O jogo, entretanto, promete ser tenso. Na capital paulista, o preparador físico da equipe peruana, Sebastian Avellino Vargas, foi preso por praticar injúria racial contra torcedores corintianos.O Universitario, por sua vez, emitiu dois comunicados para repudiar a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Veja relacionados abaixo: