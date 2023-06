Álbum virtual da Copa do Mundo feminina faz sucesso com área para troca de figurinhas e grupo de colecionadores

Fãs da modalidade podem fazer o download gratuitamente pelo aplicativo da Panini; nas bancas desde sexta-feira, 2, edição física tem 100 figurinhas a mais que a edição de 2019

Reprodução/Twitter/@brunnobe Álbum virtual da Copa do Mundo de futebol feminino fez sucesso pela facilidade de colecionar



Falta pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália e Nova Zelândia, e um dos principais “esquentas” para essa época é o álbum de figurinhas. No Mundial masculino, realizado no Catar, a troca de figurinhas mobilizou famílias e lotou espaços em shoppings e parques. Infelizmente, o apelo pelo álbum da Copa do Mundo feminina é menor, mas não menos viciante. Pela primeira vez, a Panini lançou uma versão virtual do colecionável que conquistou os fãs da modalidade, além do álbum físico. De forma gratuita, é só baixar o aplicativo (Panini Collection), colecionar, colar e trocar as figurinhas. O app é intuitivo e fácil de usar. Após efetuar o cadastro, você recebe todos os dias dois envelopes gratuitos, com cinco figurinhas cada um.

Para cromos repetidos existe uma área de troca, em que é possível selecionar as figurinhas que faltam e trocar em grupos ou direcionados. Também é permitido criar grupos de colecionadores com até dez participantes. Patrocinadora do Mundial, a Coca-Cola tem um espaço especial no álbum para figurinhas personalizadas (assim como no álbum do Catar). É possível escanear os produtos da empresa com a logo do Mundial para conseguir novos cromos. Os torcedores também podem participar de desafios, em que as recompensas são cromos especiais ou um pacote com várias figurinhas.

O álbum virtual é o mesmo modelo lançado oficialmente nas bancas na última sexta-feira, 2. O livro ilustrado desta edição é maior que o de 2019, seguindo o aumento das seleções. São 80 páginas e 580 figurinhas (100 a mais do que o álbum anterior). Todas as 32 seleções são representadas com distintivos oficias e elenco com 16 jogadoras. Em cada página de seleção, é retratada a trajetória até a classificação, o calendário de jogos da primeira fase e quantos gols marcaram nas edições passadas. Há também uma sessão especial, a “Beyond Greatness”, que destaca algumas das craques da Copa com apenas uma palavra. O álbum de capa normal custa R$ 15, e o de capa dura, R$ 54,90. Cada pacote de figurinhas sai por R$ 4. O Mundial começa no dia 20 de julho.

Veja comentários sobre o álbum virtual nas redes sociais

Agora que consegui completar minha 1ª seleção no álbum virtual de figurinhas da Copa Feminina 🥹🤧 Japão ✅ pic.twitter.com/Si3aJsJFzw — Vanessa Nunes ⚽️🖤 (@vnuneso) May 29, 2023

Segunda seleção dourada completa no album virtual da Copa pic.twitter.com/S2RcVTQgmI — Reinaldo Andrade Raimundsson (@rei_raimundsson) June 2, 2023

fiz o album virtual da copa do mundo feminina. Primeiros pacotinhos abertos e veio o logo da seleção do Japão repetido. Coloquei pra trocar por qq uma da seleção do Brasil, e uma querida desconhecida me mandou a da Bia. Adorei! pic.twitter.com/hSHAQZcfpm — ~carol~ (@outof_Narnia) May 28, 2023

As seleções que já complete no álbum virtual da copa feminina, Irlanda/Brasil/Costa Rica/ Canadá #FIFAPaniniCollection #FIFAWWC pic.twitter.com/t4jSdq2zIq — Gir (@sapphicSthugo) June 1, 2023