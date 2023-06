Decisão do STJD sobre suspensão de Bauermann causa revolta: ‘O crime compensa’

Zagueiro do Santos recebeu 12 partidas de suspensão; outros sete atletas também foram julgados

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Bauermann está afastado do Santos e seu futuro no clube é incerto



Nesta quinta-feira, 1º, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD julgou oito atletas envolvidos no esquema de manipulação de resultados descoberto pelo Ministério Público de Goiás, na Operação Penalidade Máxima. Entre eles, o zagueiro do Santos, Eduardo Bauermann, que recebeu 12 jogos de suspensão. A punição foi vista como muito leve por torcedores e comentaristas. Nas redes sociais, algumas pessoas chegaram a comparar a suspensão de Bauermann com a de Kleber Gladiador, em 2017, pelo Coritiba. Na ocasião, o atacante recebeu 15 jogos de suspensão por cuspir no adversário. Entre os comentários, um perfil ressaltou que “o crime compensa”. Bauermann está afastado das atividades do Santos. Todas as decisões ainda cabem recurso das partes e da Procuradoria do STJD, no prazo de três dias contando quando forem notificados pelo Tribunal.

O Eduardo Bauermann foi punido pelo STJD com 12 jogos de suspensão. 12 JOGOS de suspensão por participar de um esquema de MANIPULAÇÃO. Inacreditável isso. Realmente o crime compensa. pic.twitter.com/ww1Xh8ejly — PAI SOLTARAM (@paisoltaram) June 1, 2023

Kleber Gladiador em 2017 pelo Coritiba: 15 jogos de suspensão por cuspir no adversário. Eduardo Bauermann em 2023:

12 jogos de suspensão por participar de manipulação de resultados. pic.twitter.com/Pa78jNTrxk — Mundo futebolísticoo (@MFutebolisticoo) June 2, 2023

O caso do Eduardo Bauermann chocou até o próprio Santos que esperava uma pena MUITO MAIS PESADA. Zé Love por muito menos foi banido por um ano do futebol! O que começou com cheiro de azedo pode terminar em chiqueiro! pic.twitter.com/XtLYTi2Qpl — §atos (@alobaixada) June 2, 2023

Confira abaixo todas as decisões do julgamento do STJD de 1º de junho:

Onitlasi Moraes (Aparecidense-GO): 760 dias de suspensão e multa de R$ 55 mil

Gabriel Tota (Ypiranga-RS): banido do futebol e multa de R$ 30 mil

Jonathan Doin (sem clube): 1000 dias de suspensão e multa de R$ 70 mil

Igor Cariús (Sport): absolvido

Matheus Gomes (sem clube): banido do futebol e multa de R$ 10 mil

Fernando Neto (São Bernardo): 380 dias de suspensão e multa de R$ 15 mil

Kevin Lomonáco (Bragantino): 380 dias de suspensão e multa de R$25 mil