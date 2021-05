Alex Muralha acerta retorno ao Coritiba após passagem pelo Mirassol 

O arqueiro assinou contrato válido até o fim de 2023 e falou sobre o objetivo de recolocar o time paranaense na elite do futebol nacional

Marcos Freitas/Agência Mirassol Alex Muralha fez um bom Campeonato Paulista pelo Mirassol



O Coritiba anunciou nesta quinta-feira, 27, o retorno de Alex Muralha, goleiro que vestiu as cores de 2019 até o início de 2021. Responsável por fazer boas atuações no Mirassol, semifinalista do Campeonato Paulista, o arqueiro assinou contrato válido até o fim de 2023 e falou sobre o objetivo de recolocar o time paranaense na elite do futebol nacional. “Fico muito feliz pela oportunidade de voltar para o Coritiba. É um clube que eu e minha família nos identificamos bastante. Quero dar sequência a história que comecei no pouco tempo em que estive por aqui”, disse à TV Coxa.

“Recebi algumas propostas, até de time da série A, mas quis vir para cá porque eu confio no projeto, é um clube com muita história, em uma cidade muito boa, então quero poder fazer parte dessa história. Como falei na minha primeira apresentação, vou dar a vida por esse clube, que abriu novamente as portas para que eu pudesse jogar meu futebol. Vamos trabalhar para colocar novamente o Coritiba na série A, que é o lugar onde ele deve permanecer, completou Muralha, que precisará brigar por posição com Wilson, Marcão, Diego e Arthur.