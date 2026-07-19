Alex Sandro renova com o Flamengo até 2027 após decepcionante Copa do Mundo

Alex Sandro era um dos nomes de confiança de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas acabou perdendo a posição para Douglas Santos e acabou atuando somente um tempo do jogo contra a Escócia. Pouco utilizado na competição, o jogador continua com prestígio no Flamengo e teve seu contrato renovado até o fim da próxima temporada neste domingo.

“Na manhã deste domingo (19), o Flamengo oficializou a renovação de contrato de Alex Sandro. O lateral-esquerdo, que está a dez dias de completar dois anos de clube, seguirá vestindo o Manto Sagrado até dezembro de 2027, dando continuidade à trajetória iniciada em agosto de 2024”, anunciou o Flamengo.

Aos 35 anos, Alex Sandro goza de prestígio com os companheiros e com a comissão técnica por sua experiência e pelas boas apresentações vestindo o manto rubro-negro. Não por acaso, deixa o bom Ayrton Lucas na reserva.

Satisfeito no clube, ele celebra o acordo. “Esses dois anos foram muito especiais. Passaram rápido, porque a vida dentro do Flamengo é muito dinâmica e estamos sempre focados em trabalhar e buscar novos objetivos”, destacou. “Minha família também se adaptou muito bem ao Rio de Janeiro, estamos felizes, e isso teve um peso importante na decisão pela renovação. Estou muito feliz por seguir neste grande clube e continuar brigando por títulos”, comemorou.

O Flamengo destacou o período de Alex Sandro no clube dizendo que o lateral-esquerdo “rapidamente se consolidou como uma das principais lideranças do elenco”. Ainda frisou sua experiência no futebol europeu e também servindo a seleção brasileira.

São 78 partidas pelo clube, com um gol, duas assistências e participação importante em recentes conquistas: dois Cariocas, uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei, uma Libertadores, um Brasileiro, um Dérbi das Américas e uma Copa Challenger da Fifa

“Além da qualidade técnica e da importância tática que o Alex Sandro tem para a equipe, existe um aspecto que muitas vezes não aparece para quem vê apenas o jogo. Ele é uma referência para o elenco, um jogador que transmite experiência, ajuda a manter o grupo unido e sabe lidar com os momentos mais difíceis da temporada”, frisou José Boto, diretor de futebol do Flamengo. “Quando decidimos pela renovação, levamos tudo isso em consideração, porque a importância dele vai muito além do que acontece dentro de campo.”