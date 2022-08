Alvo do Flamengo, Oscar se despede do Shangai e diz que fica no Brasil: ‘Até breve’ 

Em comunicado, o armador afirmou que permanecerá no país para resolver problemas pessoais e avisou que continuará mantendo sua forma física

O meio-campista Oscar usou a rede social chinesa Weibo, nesta quarta-feira, 3, para se despedir dos torcedores do Shangai Port. Em comunicado, o armador afirmou que permanecerá no Brasil para resolver problemas pessoais e avisou que continuará mantendo sua forma física no país de origem. Alvo do Flamengo, o jogador de 30 anos, entretanto, não confirmou se irá fechar com o time carioca até o final de 2022. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, os chineses estão evitando emprestar o atleta para o Rubro-Negro porque temem uma lesão. Já segundo Nilson Cesar, também da JP, o treinador Dorival Júnior confidenciou que está otimista quanto ao negócio. Formado nas categorias de base do São Paulo, Oscar ainda passou pelo Internacional antes de brilhar no Chelsea e colecionar convocações para a seleção brasileira. No Shangai Port desde 2017, ele tem vínculo com a agremiação asiática até o fim de 2024.

“Desde o início de 2022 eu tenho tido alguns problemas pessoais e familiares que dificultam o meu dia a dia. Recentemente, voltei ao Brasil para acompanhar a minha família durante esse período. Nesse tempo no Brasil, vou fazer de tudo para manter meu nível competitivo físico e mental, treinando em casa ou com um clube local de futebol profissional. Sem dúvidas, eu ainda sou e sempre serei parte do Shanghai Port FC. Meu coração está com vocês, e apoiarei o clube de toda maneira que eu puder. Obrigado a todos os torcedores e ao Shanghai Port FC, por nos entender e apoiar. Nos veremos em breve”, declarou Oscar, que após o período no Brasil, deve retornar ao time chinês para cumprir o restante do seu contrato.