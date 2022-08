Conmebol divulga áudio do VAR no primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians; confira

No lance, Arrascaeta anota uma pintura após a bola desviar no braço do companheiro João Gomes, revoltando os jogadores e torcedores corintianos

FERNANDO ROBERTO/AGÊNCIA PIXEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Giorgian De Arrascaeta marcou um golaço do Flamengo sobre o Corinthians



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou na madrugada desta quarta-feira, 3, o áudio da análise do VAR no primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians, marcado pelo meio-campista Giorgian De Arrascaeta. No lance, o uruguaio anota uma pintura após a bola desviar no braço do companheiro João Gomes, revoltando os jogadores e torcedores corintianos. No campo, no entanto, o árbitro argentino Patrício Loustau entendeu que a posição do braço do flamenguista é “natural”. O entendimento foi compartilhado pelo compatriota Germán Delfino, que estava no árbitro de vídeo. Com a vitória por 2 a 0, o Rubro-Negro avança para a semifinal da Copa Libertadores da América até com uma derrota simples por um gol de diferença, na próxima terça-feira, 9, no Maracanã.

Veja a conversa entre eles:

Árbitro: – Está em posição natural e vem de um companheiro. Não vi uma mão marcável.

VAR: – Sim, para mim a mão está em posição natural. Faz um movimento natural do corpo. É uma posição natural, o corpo está em um movimento natural. E não é de iminência, porque quem faz o gol é outro jogador.