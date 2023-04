Após derrota para Aucas, Felipe Luís afirma que ‘Libertadores é competição de 2º semestre’

Jogador do Flamengo garantiu que o ‘jogo de volta vai ser diferente’ e que o resultado não deve interferir na classificação do time: ‘Temos um grupo onde podemos passar’

WALLACE TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após a derrota do Flamengo no jogo de estreia na Libertadores 2023, Filipe Luís afirmou que, mesmo com o resultado negativo, o time carioca consegue avançar para a próxima fase, porque o principal torneio sul-americano é competição de segundo semestre. “Na Libertadores temos um grupo onde podemos passar. Vamos jogar contra esse mesmo time em casa, vai ser outro jogo, a gente sabe disso. A Libertadores é um campeonato de segundo semestre. Você tem que se encontrar bem, o time tem que encontrar a forma de jogar e a confiança. Aí com certeza vamos ter a nossa chance de ganhar”, declarou o jogador ao fazer uma análise do duelo em Quito. O Flamengo, que está no Grupo A, perdeu por 2 a 1 o jogo, que aconteceu na quarta-feira, 6. O time, que disputa, contra o Fluminense, a final do Carioca, no domingo, volta a jogar pela Libertadores no dia 19 de abril e enfrenta a equipe chilena Ñublense, que também perdeu o primeiro jogo. Os chilenos foram derrotados pelo Racing por de 2 a 0. Filipe está esperançoso para o jogo de domingo – Flamengo tem a vantagem porque venceu o jogo de ida por 2 a 0. “É um jogo novo, uma oportunidade nova de botar o nome na história desse clube. Temos a oportunidade e vamos com tudo para ganhar”. A derrota do time carioca na Libertadores, foi a primeira desde 2014, quando perdeu para o León, do México.