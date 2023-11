América-MG é derrotado pelo Coritiba e se torna primeiro time rebaixado no Brasileirão 2023

Com apenas 21 pontos, Coelho não tem mais chances matemáticas de sair do Z4

LUCIANO BREW/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO América-MG foi rebaixado para a Série B



O América-MG se tornou o primeiro time a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro 2023, na noite desta quarta-feira, 8. Ao ser derrotado pelo Coritiba por 3 a 0, em pleno Independência, na abertura da 33ª rodada, o Coelho confirmou sua queda para a Série B. Com apenas 21 pontos, a equipe mineira tem 16 a menos que o Vasco, primeiro clube fora do Z4. Desta forma, os americanos apenas cumprirão tabela nas cinco partidas finais, diante de Vasco, Flamengo, Palmeiras, Bahia e Goiás. Já o Coxa Branca, por sua vez, segue no 19º lugar, com 26 pontos, e possui chances remotas de continuar na elite do futebol nacional.