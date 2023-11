Fluminense emplaca cinco jogadores na seleção da Libertadores 2023; confira

Boca Juniors, Internacional, Atlético-MG e Palmeiras também colocaram jogadores na equipe ideal

Pablo PORCIUNCULA / AFP Cano (frente) e André (atrás) estão na seleção da Libertadores 2023



A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) revelou nesta quarta-feira, 8, o “time ideal” da Copa Libertadores da América 2023. Como não poderia ser diferente, o campeão Fluminense dominou a seleção, emplacando cinco nomes: Nino, André, John Arias, Paulo Henrique Ganso e André. O vice Boca Juniors foi representado com dois nomes: o goleiro Sergio Romero e o lateral Advíncula. O Internacional, que ficou na semifinal, também conseguiu colocar dois atletas: Alan Patrick e Enner Valencia. Já Joaquín Piquerez, do Palmeiras, e Paulinho, do Atlético-MG, completaram a relação. O chamado “time do ano” foi eleito por um grupo de analistas da Conmebol.