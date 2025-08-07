São Paulo, Internacional e Vitória vencem por 3 a 1 e avançam para às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

Nesta quinta-feira (7), mais quatro times entram em campo em busca das duas últimas vagas restantes. o América-MG enfrenta o Santos, enquanto o Fluminense encara o Brasil Farroupilha

Reproudção/Instagram/@sãopaulo_fem São Paulo derrota Vasco pro 3 a 1 e avança às oitavas da Copa do Brasil



A Copa do Brasil Feminina conheceu nesta quarta-feira (6) mais três classificados para às oitavas de final da competição. São Paulo, Internacional e Vitória, venceram os seus jogos por 3 a 1 e avançaram para a próxima fase da competição. Nesta quinta-feira (7), mais quatro times entram em campo em busca das duas últimas vagas restantes. O América-MG enfrenta o Santos, enquanto o Fluminense encara o Brasil Farroupilha.

Vasco 1 x 3 São Paulo

As tricolores foram até o Rio de Janeiro e derrotaram o Vasco por 3 a 1 em São Januários. Camilinha foi quem abriu o placar para as visitantes. Depois foi a fez de Crivelari ampliar. Para fechar os três gols, Nathane, que fez aniversário hoje e chegou recentemente ao São Paulo, marcou o terceiro e confirmou a classificação. No final de semana, as tricolores têm mais um duro duelo pela frente. Enfrentam a Ferroviária pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Internacional 3 x 1 3B da Amazônia

As Gurias Coloradas confirmaram o favoritismo para cima do 3B da Amazônia e venceram por 3 a 1. Bianca Martins, que subiu neste ano da base, foi a responsável por puxar a vitória. Foi da cabeça dela que saiu o primeiro gol do Internacional, depois de cobrança de escanteio de Katrine. Se no primeiro gol Katrine serviu, no segundo foi a vez dela ir às redes. E foi um golaço, feito após uma cobrança de falta. Para fechar o placar, Mayara Vaz fez o terceiro. O 3B da Amazônia fez um gol de honra, mas não evitou a derrota.

Mixto 1 x 3 Vitória

O Vitória derrotou o Mixto por 3 a 1 e avançou para a próxima fase com gols de: Karol Lima, Pipoca e Sheilina. Os times agora aguardam para conhecer os seus próximos adversários.