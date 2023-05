América-MG rescinde com Nino Paraíba após suspeita de envolvimento com escândalo de apostas

Em nota, Coelho afirmou que a decisão de romper o vínculo foi do atleta

GILSON JUNIO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Nino Paraíba durante partida do América-MG



O América-MG anunciou nesta segunda-feira, 15, que rescindiu o contrato de Nino Paraíba, lateral suspeito de envolvimento no esquema de manipulação de jogos para lucro com apostas esportivas. Em nota, o Coelho afirmou que a decisão de romper o vínculo foi do atleta. “A decisão foi tomada pela direção do clube que acatou o pedido de demissão do atleta”, disse a agremiação mineira. Segundo investigações do Ministério Público de Goiás, responsável por conduzir a Operação Penalidade Máxima, Nino Paraíba teria recebido R$ 40 mil para receber um cartão amarelo no duelo entre Ceará e Cuiabá, pelo Brasileiro 2022 – na época, ele defendia a equipe cearense. Por causa da suspeita, o América-MG já havia afastado o ala das atividades cotidianas na quarta-feira passada. Apesar dos desdobramentos, o MP ainda não denunciou o experiente jogador. Nino se torna o quarto futebolista da Série A a perder o emprego devido ao avanço da investigação. Anteriormente, o Athletico-PR havia demitido Pedrinho e Bryan García, enquanto o Coritiba fez o mesmo com Alef Manga.