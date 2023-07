América-MG reverte placar, vence o Colo Colo por 5 a 1 e avança na Sul-Americana

Coelho tinha perdido por 2 a 1 na ida dos playoffs; na próxima fase encara o Red Bull Bragantino

PAULO TI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO América-MG deu conta do recado no Independência e fechou a classificação com 6 a 3 no agregado



O América-MG se superou e garantiu classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana após reverter uma derrota para o Colo-Colo de 2 a 1 na ida dos playoffs. Nesta terça-feira, 18, o Coelho fez 5 a 1 no Independência e, com o agregado de 6 a 3, os mineiros avançaram de fase. Diferente do primeiro jogo, quando teve dificuldades, o América-MG jogou pela vitória desde o início. Logo aos 6 minutos, Matheusinho abriu o placar e deu esperanças ao Coelho. Aos 21, Mastriani ampliou e já colocou o América em vantagem para a próxima fase, mas o placar ainda aumentou. Três minutos depois, Matheusinho fez mais um e o primeiro tempo terminou 3 a 0. No segundo tempo, Thompson diminuiu para os chilenos, aos 40 minutos, Mastriani fez mais um e nos acréscimos, com desvio, o quinto gol para decretar a vitória. Na próxima fase, o América-MG enfrentará o Red Bull Bragantino com o primeiro jogo marcado para 2 de agosto.