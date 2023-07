Corinthians teme apedrejamento e cogita não jogar contra Universitario 

Clima hostil acontece após o preparador físico do clube do Peru, o uruguaio Sebastian Avellino Vargas, ser preso por injúria racial contra os corintianos

Reprodução/Twitter/@Universitario Jogadores do Univesitario aplaudem torcedores no Estádio Monumental



O confronto entre Universitario e Corinthians, marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 18, em Lima, pela repescagem da Copa Sul-Americana, pode não acontecer. Isto porque a diretoria do Timão recebeu um alerta da polícia do Peru de que há o risco de seu ônibus ser apedrejado por torcedores locais. Em reunião realizada nas últimas horas, as autoridades peruanas sugeriram que os jogadores corintianos entrassem no Estádio Monumental dentro de viaturas, possibilidade rechaçada pelo Alvinegro. Assim, o clube do Parque São Jorge acionou a Conmebol, responsável por organizar o torneio, para tomar medidas que garantam a segurança de seu elenco e comissão técnica. O clima hostil acontece após o preparador físico do Universitario, o uruguaio Sebastian Avellino Vargas, ser preso por injúria racial contra os brasileiros, na partida de ida, na Neo Química Arena. A prisão em flagrante foi transformada em preventiva, fazendo com o profissional completasse uma semana de detenção em São Paulo. Um vídeo de Avellino imitando um macaco está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Como o Corinthians ganhou a partida de ida pelo placar mínimo, um empate garante a classificação do time de Vanderlei Luxemburgo às oitavas de final do torneio continental.