Recuperado de lesão, Neymar é liberado para voltar a treinar com elenco do PSG

Brasileiro passou por cirurgia no tornozelo em março e deve estar apto para a estreia do time parisiense na Ligue 1 em 13 de agosto

EFE/EPA/Peter Powell Neymar estava parado desde março, quando operou do tornozelo



Nesta terça-feira, 18, o Paris Saint-Germain anunciou que Neymar está próximo de retornar aos treinamentos com o elenco parisiense após se recuperar da cirurgia no tornozelo direito realizada no início de março. O brasileiro apareceu em um vídeo divulgado nas redes sociais do PSG correndo em uma esteira. “Depois de ter participado de treinos individuais em campo na semana passada, Neymar vai participar dos treinos coletivos desta semana”, escreveu o PSG em sua conta no Twitter. Após a realização de testes físicos e exames médicos, o elenco fez uma atividade em grupo no CT sob o comando do técnico espanhol Luis Enrique, novidade para a próxima temporada. Após perder Lionel Messi para o Inter Miami, o PSG ainda não anunciou um reforço forte. Lucas Hernández (Bayern de Munique) e Marco Asensio (Real Madrid) são as principais estrelas dessa janela de transferências. No fim desta semana o time faz alguns amistosos na Ásia. O Campeonato Francês só começa em 13 de agosto.

🔛🎥 C'est parti pour la saison 𝟐𝟑/𝟐𝟒 💪🏻❤️💙 pic.twitter.com/XyqP0a2uFU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 17, 2023

*Com informações da AFP