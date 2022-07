América-MG volta a vencer o Botafogo e avança na Copa do Brasil

Coelho fez 2 a 0 na partida de volta no Nilton Santos e, no agregado, resultado foi de 5 a 0

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO América fez grande resultado na ida e voltou a vencer na volta



Não foi possível uma reação do Botafogo na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, 14, o América-MG voltou a vencer os cariocas nas oitavas de final e avançou de fase. A partida terminou em 2 a 0 (5 a 0 noa gregado) no Nilton Santos. O primeiro gol saiu aos 22 minutos com Felipe Azevedo. O segundo só saiu no segundo tempo, aos 21 minutos, com Pedrinho. Apesar da derrota, o Botafogo fez um jogo bom. Finalizou mais e teve mais posse de bola, mas não teve poder no ataque para reverter o placar. O América se junta a São Paulo, Corinthians, Atlético-GO, Fortaleza, Flamengo e Athletico-PR. O sorteio dos duelos das quartas de final acontece na próxima semana.