Vini Jr. faz hat-trick, Real Madrid goleira Barcelona e conquista Supercopa da Espanha

Time merengue ganhou de 4 a 1; astro polonês do Barcelona, Robert Lewandowski, marcou o único gol da equipe catalã

GIUSEPPE CACACE / AFP atacante brasileiro número 07 do Real Madrid, Vinicius Junior, comemora após marcar o primeiro gol de seu time durante a final da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Barcelona, ​​no Estádio Al-Awwal Park, em Riad



O Barcelona foi derrotado pelo Real Madrid por 4 a 1 na final da Supercopa da Espanha, realizada no estádio Al-Awwal, em Riad, na Arábia Saudita, neste domingo (14). O destaque da partida foi Vinicius Junior, que marcou um hat-trick e garantiu a vitória para o time merengue. O jogador brasileiro abriu o placar aos 7 minutos, ampliou a vantagem apenas três minutos depois e fechou sua conta pessoal convertendo um pênalti aos 39 minutos. O astro polonês do Barcelona, Robert Lewandowski, marcou o único gol da equipe catalã aos 33 minutos. No segundo tempo, o time merengue ampliou o placar com um gol de Rodrygo aos 64 minutos. Com essa vitória, o Real Madrid conquista mais um título importante em sua história.