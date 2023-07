Amistoso entre Colômbia e Irlanda é suspenso após jogadora parar no hospital

Jogo parou aos 20 minutos do primeiro tempo por estar ‘excessivamente físico’; zagueira colombiana disse que irlandesas reclamavam por qualquer ‘faltinha’

Reprodução/ Twitter @IrelandFootball A Irlanda se prepara para a primeira Copa do Mundo feminina de sua história



Em preparação para a Copa do Mundo feminina, Colômbia e Irlanda realizaram um jogo amistoso nesta sexta-feira, 14, que não teve nada de amigável. A partida aconteceu às 7h (horário de Brasília), na Austrália, e foi suspensa aos 20 minutos do primeiro tempo depois que a meio-campista irlandesa Denise O’Sullivan precisou ser levada ao hospital por uma entrada dura. Foram dois cartões amarelos em apenas 19 minutos e a arbitragem considerou que o jogo se tornou “excessivamente físico”. Depois da suspensão, a zagueira colombiana Daniela Caracas atendeu fãs e classificou os contatos como ‘faltinhas’. “São só meninas, uma faltinha e começaram a reclamar, estavam discutindo entre si se continuariam ou não, não íamos ficar esperando por elas. Que comam merda”, disse (assista abaixo). O jogo físico da Colômbia é conhecido. Na final da Copa América do ano passado contra o Brasil, Ary sofreu entrada duríssima e Bia Zaneratto teve o cabelo puxado em disputa de bola. A seleção da Irlanda informou que O’Sullivan não sofreu fratura e permanecerá com o grupo para se recuperar.