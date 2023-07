Chelsea monitora situação do PSG e não descarta fazer investida por Neymar; entenda 

Britânicos estão de olho na reformulação de elenco do Paris Saint-Germain, que já não conta com Lionel Messi, Sergio Ramos e ainda pode perder outros craques

LOIC VENANCE / AFP Neymar pode trocar o PSG pelo Chelsea



O Chelsea “está alinhado” para contratar Neymar, informou o jornal “Le Parisien”, na manhã desta sexta-feira, 14. De acordo com a publicação, a diretoria dos “Blues” se reuniu e definiu que tentará adquirir o brasileiro, caso o mesmo aceite deixar o Paris Saint-Germain. Segundo a matéria, os britânicos estão de olho na reformulação de elenco do PSG, que já não conta com Lionel Messi, Sergio Ramos e ainda pode perder outros craques. Os ingleses também esperam ter como trunfo o fator Maurício Pochettino, treinador que trabalhou com o jogador na equipe francesa, entre 2020 e 2021. A ideia dos dirigentes, inclusive, é reforçar seu elenco com um nome estrelado – o nome do camisa 10 da seleção brasileira agrada o dono do clube, o empresário Todd Boehly.

Sem jogar desde fevereiro, Neymar segue em processo de recuperação de uma cirurgia no tornozelo. De acordo com a imprensa francesa, a expectativa é que o brasileiro só volte a jogar oficialmente em setembro. A maior preocupação é com possíveis lesões musculares do jogador após um longo período de inatividade. Contratação mais cara da história do futebol, o astro chegou no Parque dos Príncipes em 2017. No período, ele acumulou lesões e não conquistou o principal objetivo: vencer a Liga dos Campeões. Seu contrato com o clube parisiense, porém, é válido até a metade de 2027.