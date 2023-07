Renan Lodi troca Atlético de Madrid por Olympique de Marselha; veja detalhes

Lateral brasileiro assinou contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até a metade de 2028

Reprodução/Twitter/@OM_Officiel Renan Lodi fechou com o Olympique de Marselha



O Olympique de Marselha entrou em acordo com o Atlético de Madrid pela contratação do brasileiro Renan Lodi, nesta sexta-feira, 14. Segundo diversos veículos de comunicação da Europa, o clube francês desembolsou 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) para ficar o lateral esquerdo. A agremiação espanhola, por sua vez, também permaneceu com 20% dos direitos de uma futura venda. O contrato assinado é válido por cinco temporadas, ou seja, até a metade de 2028. Formado nas categorias de base do Athletico-PR, o atleta foi vendido aos Colchoneros em 2019 por cerca de 21 milhões. No time espanhol, ele fez 118 jogos, colecionando seis gols e dez assistências. No ciclo da última Copa do Mundo, Lodi chegou a defender a seleção brasileira, mas acabou perdendo espaço e não integrou a lista final de Tite para o Mundial do Catar.