Ancelotti afirma que jogo do Brasil contra o Equador será ‘muito difícil’

Disputa acontece nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Em sua estreia no comando da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti alertou nesta quarta-feira (4) que vai enfrentar um “teste muito difícil” contra o Equador, que busca uma vitória que possa classificá-lo para a Copa do Mundo de 2026. “Temos um teste importante amanhã. Acreditamos que estamos prontos para este teste, uma partida muito importante e muito difícil”, disse Ancelotti em entrevista coletiva em Guayaquil, onde se enfrentam na quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília).

‘La Tricolor’ vem de uma sequência de quatro vitórias e três empates consecutivos, o que a mantém na segunda colocação da tabela, com 23 pontos, atrás da já classificada Argentina, que lidera com 31. Os pentacampeões mundiais estão em quarto lugar, com 21 pontos, os mesmos que Uruguai (3º) e Paraguai (5º).

Ancelotti destacou que o Equador “defende muito bem porque é um time compacto”, além de ser “forte” e “competitivo”. Para ele, o técnico Sebastián Beccacece “fez um ótimo trabalho aqui. Ele tem jogadores de classe mundial como [Willian] Pacho, que venceu a Liga dos Campeões, e [Moisés] Caicedo, que venceu a Conference League, então é um time que mostra grande qualidade”.

O técnico de 65 anos confessou estar com frio na barriga para sua estreia pela seleção brasileira. “Ansioso? Sim, um pouco (…) mas muito feliz por estar aqui, com muito confiança de que poderemos jogar bem”, disse ele à imprensa.

O Brasil espera mostrar uma versão diferente contra o Equador, após a dura derrota de 4 a 1 sofrida diante da ‘Albiceleste’ em Buenos Aires, em março. “Temos que fazer uma partida completa, não pensar em fazer só uma coisa” e focar apenas no aspecto ofensivo, comentou o técnico. Ele insistiu que o Brasil deve ser um “time unido, que trabalha, que compete junto” para combinar a “criatividade” e a “qualidade” dos jogadores que compõem a seleção brasileira.

