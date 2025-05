Ancelotti encara Canarinho Pistola, conhece sua sala e visita museu na CBF

Treinador italiano apresentado na última segunda-feira também se encontrou com Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, com Branco, coordenador das categorias de base, e com o gerente Cícero Souza

Após ser oficialmente apresentado como técnico da seleção brasileira e realizar sua primeira convocação na última segunda-feira, o italiano Carlo Ancelotti aproveitou a terça-feira (27) para conhecer as instalações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada na Barra da Tijuca, no Rio. Acompanhado pelo novo presidente da CBF, Samir Xaud, e pelo coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, Ancelotti visitou sua nova sala de trabalho, o museu da entidade e teve contato direto com a história da seleção pentacampeã, incluindo as taças conquistadas nas Copas do Mundo. O italiano também aproveitou para brincar com o Canarinho Pistola, mascote da seleção. O treinador esteve acompanhado de sua comissão técnica, formada pelos auxiliares Paul Clement e Francesco Mauri, além do analista de desempenho Simone Montanaro.

Media Day com o Mr! 🇧🇷✨ Carlo Ancelotti vestiu oficialmente a amarelinha nesta segunda-feira (26) e chegou com tudo. Que comece uma nova era! 💚💛 pic.twitter.com/1E1YosEIBN — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 27, 2025

Durante a visita, Ancelotti também se encontrou com Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, com Branco, coordenador das categorias de base, e com o gerente Cícero Souza. “Mister, seja bem-vindo, aqui é a sua casa, a CBF é a sua casa, te recebendo de braços abertos. Estou honrado de receber você”, disse Samir Xaud. A estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira será no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, às 20 horas, pelo horário de Brasília. No dia 10, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45.

Bem-vindo à casa do futebol brasileiro, mister! Hoje foi dia de conhecer um pouco mais da história da nossa Seleção no Museu da Seleção Brasileira, ao lado do presidente da CBF, Samir Xaud. 💛💚 pic.twitter.com/7oPpN6KPLq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 27, 2025

