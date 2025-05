Ancelotti explica ausência de Neymar em convocação, mas deixa recado: ‘Contamos com ele’

Técnico da Seleção Brasileira explicou que craque do Santos não está em sua melhor forma física, o que foi determinante para deixá-lo de fora da lista

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Italiano Carlo Ancelotti em sua apresentação como novo técnico da Seleção Brasileira de futebol no Grand Hyatt Hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro



Carlo Ancelotti assumiu oficialmente a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26) e fez a primeira convocação como novo treinador. Na lista, a ausência de Neymar chamou atenção, e o italiano explicou porque deixou o craque do Santos de fora. “Nesta convocação eu tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Logicamente, infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção”, afirmou. Neymar voltou recentemente de lesão e, segundo Ancelotti, não está em sua melhor forma física, o que foi determinante para deixar o atleta de fora da lista.

Apesar de não contar com Neymar nesta primeira convocação, ele foi enfático ao dizer que conta com o jogador o futuro, quando o atacante estiver plenamente recuperado. “O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele”. Na sede da CBF, onde aconteceu a convocação e apresentação do treinador, o italiano recebeu um recado de Carlos Alberto Parreira e ganhou, das mãos de Luiz Felipe Scolari, uma jaqueta da seleção brasileira, como símbolo de que Felipão estava passando o bastão ao italiano. Hoje coordenador do Grêmio, ele foi o último técnico campeão do mundo com o Brasil, em 2002.

Ex-jogadores como Zico, Rivellino, Kaká, Falcão, Ricardo Rocha, Rogério Ceni, Formiga, Marta e até ex-atletas de outras modalidades – casos de Fabi, Felipe Massa e Bernardinho – enviaram recados de apoio ao treinador, mostrados no telão.