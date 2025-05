Ancelotti anuncia sua primeira convocação da seleção brasileira; veja a lista

Sem Neymar, técnico italiano multicampeão na Europa chamou os 25 nomes que estarão nos jogos eliminatórios contra Equador, no dia 5 de junho, e Paraguai, no dia 10

Na tarde desta segunda-feira (26), Carlo Ancelotti foi apresentado e fez a sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira. Após uma breve apresentação da comissão técnica, além de mensagens de Felipão e Carlos Alberto Parreira, o italiano multicampeão na Europa chamou os 25 nomes, sem Neymar, que estarão nos jogo eliminatórios contra Equador, no dia 05 em Guayaquil de junho, e Paraguai, em São Paulo,no dia 10 de junho. Seleção treinará na próxima segunda-feira no CT do Corinthians, e terça-feira, embarca para Guayaquil.

Confira a convocação completa:

Goleiros

Alisson – Liverpool

Bento – Al-Nassr

Hugu Souza – Corinthians

Defensores

Alex Sandro – Flamengo

Alexsandro Ribeiro – Lille

Beraldo – PSG

Carlos Augusto – Inter de Milão

Danilo – Flamengo

Marquinhos – PSG

Vanderson – Monaco

Wesley – Flamengo

Meio-campistas

Andreas Pereira – Fulham

Andrei Santos – Strasbourg

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Ederson – Atalanta

Gerson – Flamengo

Atacantes

Antony – Betis

Estevão – Palmeiras

Gabriel Martinelli – Arsenal

Matheus Cunha – Wolverhampton

Raphinha – Barcelona

Richarlison – Tottenham

Vini Júnior – Real Madrid