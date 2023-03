André diz que Fluminense é favorito contra o Flamengo: ‘Estamos jogando mais’

Para o jogador, o time dirigido por Fernando Diniz leva vantagem por estar vivendo um melhor momento na temporada

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO André é um dos principais jogadores do atual elenco do Fluminense



O meio-campista André, do Fluminense, demonstrou confiança antes do clássico com o Flamengo, marcado para as 21h10 (de Brasília) desta quarta-feira, 8, no Maracanã, em jogo que vai decidir o título da Taça Guanabara. Em entrevista coletiva, o volante afirmou que o Tricolor das Laranjeiras é favorito no clássico, ainda que o Rubro-Negro jogue pelo empate para ficar com o troféu. Para o jogador, o time dirigido por Fernando Diniz leva vantagem por estar vivendo um melhor momento na temporada. “Pelos últimos resultados, com o Fluminense em vantagem, o Flamengo vai entrar com o alerta mais ligado. Vai ser pegado, eles não vão querer perder de novo. Favoritismo é um pouco nosso, a gente vem sendo campeão e jogando mais”, declarou o atleta, que foi convocado para defender a seleção brasileira no amistoso contra o Marrocos, na data Fifa de março.

Após perder três campeonatos e ser derrotado para o Vasco, a equipe dirigida por Vítor Pereira também passou a conviver com os protestos dos flamenguistas. Este clima, no entendimento de André, não deve ser preponderante no Fla-Flu. “O time do Flamengo é muito bom. Até o mês passado estava disputando o Mundial. Um time que está lá disputando o Mundial não pode ser ruim. Ele não estão passando por uma fase. Mas é mais adaptação de treinador, de mudança, tudo. E sobre a vantagem deles (jogam pelo empate), acho que se a vantagem fosse para o nosso time ia jogar da mesma forma. Nosso time impondo o ritmo de jogo, como faz contra todos os times. Isso não vai fazer muita diferença, porque não vamos mudar nossa forma de jogar contra nenhum adversário. A gente tem tudo para fazer uma grande partida e mesmo em desvantagem é um motivo a mais para pressionar ainda mais”, analisou.