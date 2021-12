Andreas Pereira agradece apoio da torcida em vitória do Flamengo: ‘Me surpreende’

O meio-campista acabou ficando com a fama de ‘vilão’ no vice-campeonato da Copa Libertadores devido ao erro que gerou o gol de Deyverson, do Palmeiras

ANDRÉ FABIANO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Andreas Pereira se prepara para fazer cruzamento durante partida do Flamengo



Andreas Pereira, do Flamengo, acabou ficando com a fama de “vilão” no vice-campeonato da Copa Libertadores devido ao erro que gerou o gol de Deyverson, do Palmeiras, na final realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu. Apesar disso, o meio-campista recebeu muito apoio da torcida flamenguista durante a vitória sobre o Ceará, na noite da última terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Surpreso com a recepção, o jogador foi às redes sociais agradecer o carinho.

“A cada dia mais o Flamengo me surpreende! O que eu senti hoje no Maracanã, só quem é Flamengo pode entender. Queria agradecer aos meus companheiros de equipe, toda a direção, a torcida que me recebeu hoje no CT e também pelas inúmeras mensagens de apoio! Continuamos todos juntos em busca da volta por cima! Obrigado Nação”, escreveu Andreas Pereira, que havia sido cobrado por uma torcida uniformizada antes do duelo contra os cearenses.