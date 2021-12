Flamengo bate o Ceará no Maracanã e adia título do Atlético-MG

Equipe carioca triunfa com gols de Gabigol e Matheuzinho e se mantém com chances remotas de conquistar o Brasileirão

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Flamengo e torcedores demonstraram união mesmo após derrota na final da Libertadores



Ainda sob a sombra da derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, o Flamengo enfrentou o Ceará nesta terça, 30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1, com gols de Gabigol e Matheuzinho para o time rubro-negro e Rick para os alvinegros. Com o resultado, o Flamengo garante ao menos o vice-campeonato com 70 pontos e adia o título do Atlético-MG, que precisará empatar ou vencer o Bahia na próxima rodada para assegurar a conquista do Brasileirão. O Ceará é o nono colocado com 49 pontos e briga para ir à Libertadores. Gabigol abriu o placar logo aos dois minutos, aproveitando erro na saída de bola do Ceará para bater na saída do goleiro – o atacante comemorou indo até a torcida e tirando uma selfie. No segundo tempo, Rick empatou em rebote de Diego Alves, mas Matheuzinho marcou após cruzamento de Michael que Bruno Henrique aparou – o jovem lateral encheu o pé e deu a vitória ao Flamengo. Em outro jogo, o Juventude superou o Bragantino por 1 a 0, saiu da zona de rebaixamento e assegurou a queda do Sport para a Série B.