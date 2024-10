Andreas Pereira é chamado no lugar de Vini Jr., lesionado, para os jogos da seleção

Brasil enfrenta o Chile na quinta-feira (10) em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Reprodução / Instagram / @AndreasPereira Pereira esteve no grupo que foi eliminado nas quartas de final da última Copa América e começou como titular na partida contra a Colômbia



Poucas horas depois de o Real Madrid divulgar que o atacante Vini Jr. sofreu uma lesão na cervical, a CBF anunciou neste domingo a convocação de Andreas Pereira, do Fulham, para os jogos em que a seleção brasileira enfrenta Chile e Peru pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os exames que mostraram a lesão de Vini Jr. foram feitos no sábado após a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Villarreal, na qual o atacante foi o autor de um dos gols. Em uma dividida, aos 33 minutos do segundo tempo, ele caiu de mal jeito e reclamou de dores no ombro. O brasileiro foi substituído logo em seguida por Arda Güler.

O corte do jogador do time espanhol foi a quarta baixa na seleção brasileira após as lesões do goleiro Alisson (Liverpool), do lateral Guilherme Arana (Atlético-MG) e do zagueiro Bremer (Juventus). Weverton (Palmeiras), Alex Telles (Botafogo) e Beraldo (PSG) já haviam sido chamados para substituírem os lesionados. Andreas Pereira esteve no grupo que foi eliminado nas quartas de final da Copa América dos Estados Unidos e começou como titular na partida contra a Colômbia, a última na fase de grupos.

A seleção brasileira enfrenta o Chile na quinta-feira em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após oito rodadas, o Brasil ocupa apenas a quinta colocação, com 10 pontos. O Chile é o nono e penúltimo, com 5, e o Peru é o lanterna, com 3 pontos. A apresentação dos jogadores e da comissão técnica da seleção brasileira acontece nesta segunda-feira, em São Paulo.

