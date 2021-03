António Oliveira assume o comando da equipe principal do Athletico-PR

Português, que já trabalhou no Santos, era o técnico da equipe sub-23 do Furacão; ele assume o lugar de Paulo Autuori, que voltou a ser diretor

Divulgação/Athletico-PR O português António Oliveira deixa o sub-23 do Athletico para assumir o time principal



O Athletico-PR fez uma reformulação no comando técnico da sua equipe profissional. Com a volta de Paulo Autuori para o cargo de diretor técnico — ele havia assumido o comando do time rubro-negro por período indeterminado durante o Brasileirão de 2020 —, o português António Oliveira deixou o sub-23 do Furacão e virou treinador principal. Bruno Lazaroni, que chegou ao clube em fevereiro, herdará a vaga de Oliveira. Não temos medo de arriscar. Vamos, de maneira tripartite, eu, William Thomas [gerente executivo de futebol] e, logicamente, o presidente Mario Celso Petraglia tomamos as decisões. António Oliveira será o responsável pela primeira equipe, o Bruno Lazaroni, pela equipe de aspirantes, e eu darei o apoio que a minha função exige”, disse Autori.

Oliveira fez parte da comissão técnica do Furacão durante a temporada 2020 e chegou a comandar a equipe do banco de reservas Aos 38 anos, o português tem sua primeira oportunidade como treinador de um time profissional. Antes do Athletico, ele trabalhou em comissões técnicas no Irã, Eslovênia e Kuwait, além do Santos, onde foi auxiliar do compatriota Jesualdo Ferreira.