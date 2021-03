Neymar é questionado na França por falta de descanso, gosto por games e ‘BBB’

Mídia e torcida apontam que o atleta, que está há um mês afastado dos gramados por lesão, tem atravessado as madrugadas para acompanhar o reality ou jogar CS

Reprodução Neymar faz transmissões ao vivo de suas partidas de Country Strike, na Twich



No processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, Neymar vem tendo o seu estilo de vida questionado mais uma vez na França, agora por sua suposta falta de sono causada por dois de seus hobbies: os reality shows e os games. O jornal “L’Equipe” questionou se os hábitos do atacante do Paris Saint-Germain são adequados e mencionou em uma matéria o fato de ele ficar até altas horas da madrugada acompanhando o Big Brother Brasil ou jogando “Counter-Strike”. “É ruim assistir à reality show ou jogar videogame até as 3 horas da manhã? Claro que não, mas a questão é menos anódina para a imagem de alguém quando as atividades noturnas estão em repetição e seu nome é Neymar”, publicou o periódico.

Neymar não entra em campo desde o dia 10 de fevereiro, quando marcou o gol da vitória do PSG sobre o Caen por 1 a 0, pela Copa da França, mas depois sentiu um problema muscular na coxa direita. Desde então, o jogador de 29 anos perdeu jogos importantes, inclusive os dois confrontos com o Barcelona pela Liga dos Campeões. Mesmo sem o brasileiro, o time do técnico Mauricio Pochettino se classificou com uma goleada por 4 a 1 no Camp Nou e um empate em 1 a 1 no Parc des Princes. Com 15 problemas físicos registrados nas últimas três temporadas, o que o impediu de disputar outras duas eliminatórias cruciais pela Champions, contra o Real Madrid em 2018 e o Manchester United em 2019, o estilo de vida do craque foi sendo cada vez mais questionado.

Em fevereiro, o jornal “Le Parisien” procurou o fisiologista Jean-Bernard Fabre para descobrir a ligação entre o estilo de vida do camisa 10 da seleção brasileira e as suas repetidas lesões. “Quando isso acontece com você uma vez, você pode pensar que deu azar, mas isso acontece com ele todos os anos”, lembrou Fabre na época. O atacante também foi criticado nos fóruns de fãs do PSG por postar um tweet no dia 24 de fevereiro às 3h53 da manhã no qual ele disse que iria dormir depois de assistir ao Big Brother – a diferença horária entre a França e o Brasil está em quatro horas.

Mais recentemente, dias antes de o PSG eliminar o Barça, o astro postou uma mensagem no Instagram em que reclamou do tratamento que receber da imprensa. “No outro dia afixei minha agenda de exercícios desde que me levantei até o momento em que fui para a cama e não vi ninguém dizer: ‘veja como ele é profissional e como cuida de si mesmo’. Vocês só publicam o que vende”, criticou.

Apesar de todas as polêmicas, Neymar continua com muito prestígio com o presidente do clube parisiense, Nasser Al-Khelaifi, que na última quarta se mostrou confiante na renovação de contrato com o brasileiro e também com o francês Kylian Mbappé. “Neymar e Mbappé são do Paris Saint-Germain e continuarão sendo”, declarou o dirigente depois do empate com o Barcelona em 1 a 1 no Parc des Princes, que classificou o time anfitrião para as quartas de final da Liga dos Campeões.

*Com informações da EFE