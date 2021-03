Quem foi melhor: Edmundo ou Adriano? Veja a resposta de Vampeta

Confira a resposta do comentarista do Grupo Jovem Pan no ‘Pergunte ao Vampeta’ desta semana

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/ Instagram/Edmundo/Adriano Vampeta foi questionado sobre quem era melhor: Edmundo ou Adriano



O futebol brasileiro teve o privilégio de contar Edmundo e Adriano, dois excelentes atacantes que marcaram época entre as décadas de 1990 e 2000. Mas, afinal, qual dos dois jogou mais bola, levando em consideração toda a carreira? O questionamento foi levantado no programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, e, surpreendentemente, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira ficou em cima do mudo. No entendimento do Velho Vamp, ambos foram brilhantes e tiverem trajetórias similares, embora jogassem em posições diferentes.

“São dois grandes amigos, vencedores, cheio de títulos e com carreira internacionais. O Adriano é meu irmão, mas o Edmundo foi melhor”, disse Vampeta, que depois mudou de ideia. “Ainda assim, eles jogaram em posições diferentes. O Edmundo jogava mais atrás, pela beirada do campo, enquanto o Adriano era um típico ‘9’. Vou te falar… Os dois são animais. Não sou de ficar em cima do muro, mas nessa vou ficar por terem atuado em posições diferentes. Na noitada, eles também empatavam. Empatam em tudo!”, completou.

Edmundo brilhou, principalmente, no Vasco e no Palmeiras, onde foi campeão brasileiro nas duas equipes. Na seleção, o “Animal” conquistou a Copa América de 1997. O “Imperador”, por sua vez, viveu o auge da sua carreira na Inter de Milão, conquistando o tetracampeonato do Italiano. Com o Brasil, ele também ganhou uma Copa América, em 2004, além da Copa das Confederações do ano seguinte.

