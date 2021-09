António Oliveira pede demissão do Athletico-PR: ‘Saio de consciência tranquila’

O pedido acontece logo após o time ser derrotado pelo Cascavel, na semifinal do Campeonato Paranaense

Divulgação/Athletico-PR António Oliveira pediu para deixar o comando do Athletico-PR



O treinador António Oliveira anunciou na manhã desta quinta-feira, 9, que pediu demissão à diretoria do Athletico-PR. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o português exaltou a oportunidade recebida pelo Furacão e disse que deixa o clube com “a consciência tranquila”. O pedido acontece logo após o time ser derrotado pelo Cascavel, na semifinal do Campeonato Paranaense. o Athletico, no entanto, está nas quartas de final da Copa do Brasil e na semi da Sul-Americana. No Brasileirão, a equipe ocupa a nona posição.

“Hoje encerro minha passagem pelo Club Athletico Paranaense por decisão minha, há muito amadurecida e por diversas razões avaliadas de forma consciente e profissional. Foi uma experiência profissional de grande valia, onde conheci pessoas fantásticas e aprendi como me superar, mostrando que é possível pensar grande, mesmo com todas as dificuldades existentes. Houve a lembrança do meu nome por vários clubes, mas resolvi ficar pelo projeto. Faço questão de dar os parabéns a esta equipe pelo enorme esforço e dedicação. Mas como sempre disse, jogadores não são máquinas e tudo tem limites. Saio de consciência tranquila e agradeço o apoio de todos que, junto comigo, saímos de uma zona de queda no ano passado para a fase final de duas das copas, simultaneamente, fato inédito na história do CAP”, escreveu.