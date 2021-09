Vampeta polemiza ao comparar elenco do Corinthians com o do Flamengo; assista

O comentarista do Grupo Jovem Pan exaltou os recém-chegados Renato Augusto, Willian e Giuliano

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Corinthians/WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta comparou os elenco de Corinthians e Flamengo



O Corinthians tem um elenco com mais currículo e bagagem do que o do Flamengo. Ao menos, essa é a opinião do comentarista Vampeta, que durante o programa “Canelada”, do Grupo Jovem Pan, exaltou os recém-chegados Renato Augusto, Willian e Giuliano. No entendimento do ex-jogador, o esquadrão montado pelo Alvinegro paulista tem mais experiência por seleções que o do quarteto Rubro-Negro, formado por Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. “Eu vou falar um negócio aqui… Renato Augusto, Jô, Fagner, Cássio e Willian, fora o Giuliano, que quase foi para uma Copa do Mundo, eles têm mais currículo no futebol do que Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e De Arrascaeta. Os caras do Flamengo estão mais entrosados, mas quem tem mais currículo são os corintianos. Eles foram à Copa do Mundo, enquanto os quatro do Flamengo sonham com seleção”, disse o comentarista.

