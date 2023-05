Aos 26 anos, Gabigol se torna o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores

Atacante do Flamengo bateu recorde contra o Racing, na terceira rodada da fase de grupos

EFE/Juan Ignacio Roncoroni Gabriel balançou as redes na partida contra o Racing na terceira rodada da fase de grupos



Gabriel Barbosa, ou Gabigol, entrou para a história da Copa Libertadores da América nesta quinta-feira, 4. O atacante de 26 anos do Flamengo marcou o primeiro gol do rubro-negro contra o Racing, na terceira rodada da Libertadores, e se tornou o maior artilheiro brasileiro de toda a competição, com 30 gols, superando Luizão, que tinha 29. Gabriel já disputou três finais, marcando quatro gols e conquistando dois títulos. O atacante está no Flamengo desde 2019 e conquistou a nação com gols decisivos. Nesta temporada, são 23 jogos e 11 gols marcados e ele não balançava a rede (com bola rolando) há 15 jogos. Entre os maiores artilheiros da Libertadores, Gabriel é o 5º empatado com Julio Morales, do Uruguai. O maior goleador é Alberto Spencer, com 54 gols.