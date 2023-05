Organizadas do Corinthians marcam protesto em frente ao CT e pedem saídas de Duílio, Alessandro e preparador físico

Ato está marcado para a manhã do próximo sábado; Corinthians retorna ao campo na segunda-feira pelo Brasileirão

Reprodução/ twitter @gavioesoficial Torcidas farão protesto no próximo sábado e cobram saída da diretoria



As seis torcidas organizadas do Corinthians – Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Fiel Macabra e Fiel Chopp – convocam nesta quinta-feira, 4, um protesto para o próximo sábado, dia 6, às 10h (horário de Brasília) em frente ao CT Joaquim Grava, na zona leste da capital. Em longo manifesto nas redes sociais, a Gaviões disse que acredita que o time ainda irá reagir nessa temporada, mas pede as saídas do presidente Duílio Monteiro, do gerente de futebol, Alessandro, e do preparador físico Flávio de Oliveira. De acordo com a torcida, as decisões erradas da diretoria e os problemas físicos do elenco evidenciam que o trio não pode permanecer no poder. “Duilio e Alessandro, não vamos tolerar renovações desnecessárias com jogadores que já não estão em condições de bom desempenho. Esse protesto é só uma prévia da nossa exigência pela saída da chapa “Renovação e Transparência”. FORA FLÁVIO DE OLIVEIRA, DUILIO E ALESSANDRO: INCOMPETENTES!”, escreveu a T.O. No texto, Vanderlei Luxemburgo recebeu apoio para fazer “mudanças necessárias” no time. Nesta temporada, o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final, corre o risco de ser eliminado da Copa Libertadores (perdeu dois dos três disputados – sendo os dois em casa) e no Campeonato Brasileiro são duas derrotas e uma vitória em três jogos. O time volta aos gramados na segunda-feira, dia 8, contra o Fortaleza, em casa.