Calleri se reapresenta no São Paulo após se recuperar da dengue

Atacante pode ser opção de banco contra o Internacional no próximo domingo, pelo Brasileirão

Reprodução/ twitter @SaoPauloFC Calleri perdeu os últimos jogos do São Paulo por ter contraído dengue; ainda não está confirmado contra o Internacional



Ausência nos últimos jogos do São Paulo por contrair dengue, Jonathan Calleri se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quinta-feira, 4, e pode ser opção de banco contra o Internacional, no domingo, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Além do atacante, Gabriel Neves também retomou os treinos após sofrer uma entorse no tornozelo direito contra o Tolima. Ele passou por exames e nenhuma lesão foi constatada. Em 8º no Brasileiro, o técnico Dorival Júnior ainda tem um Departamento Médico cheio: Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), David (trauma no joelho direito) e Erison (transição após estiramento em fibrose da coxa esquerda).

E com esses oito desfalques, a equipe Tricolor vai passar por uma ‘maratona’ neste mês de maio. Após o jogo do próximo domingo, dia 7, vai enfrentar o Fortaleza, dia 11 (fora), e faz clássico com o Corinthians, dia 14 (fora). A série continua com a abertura das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Sport, na semana do dia 17, ainda com data a ser definida. Os jogos seguintes são contra Vasco, pelo Brasileirão (dia 20, em casa) e Puerto Cabello, pela Sul-Americana (dia 23, fora). No dia 27 encara o Goiás no Brasileiro (em casa), antes de reencontrar o Sport, na semana do dia 31.

