Aos 84 anos, dirigente do Goiás é internado com covid-19

Presidente do Conselho Deliberativo e um dos dirigentes mais importantes da história do clube, Hailé Pinheiro está assintomático

Divulgação Internação foi feita por precaução, dada a idade do dirigente



O Goiás anunciou na tarde desta terça-feira que o presidente do Conselho Deliberativo e um dos dirigentes mais importantes da história do clube, Hailé Pinheiro, foi internado após ser diagnosticado com covid-19. O dirigente está assintomático, mas aos 84 anos, faz parte do grupo de risco, e foi internado no Hospital Órion, em Goiânia.

Em nota oficial, o Goiás afirmou que a “internação foi uma precaução médica e familiar com o dirigente esmeraldino”. Na diretoria do Goiás há mais de 50 anos, ele já foi presidente do clube, e está à frente da presidência do Conselho Deliberativo, tendo participação direta nas decisões tomadas pelo departamento de futebol.

Hailé Pinheiro, inclusive, foi um dos que apoiaram as trocas de Ney Franco e Túlio Lustosa por Thiago Larghi e Harlei Menezes, na semana passada, nos cargos de treinador e gestor de futebol, respectivamente.