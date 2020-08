Neymar agradece companheiros de PSG após vice na Liga dos Campeões

“Agora é recarregar as energias e voltar mais fortes”, publicou o craque

David Ramos/EFE Neymar chorou após a derrota para o Bayern de Munique em Lisboa



Depois da amarga derrota do PSG para o Bayern de Munique por 1 a 0 na final da Liga dos Campeões, no último domingo, e do choro televisionado para todo o mundo, Neymar se pronunciou pela primeira vez em suas redes sociais, e agradeceu aos companheiros de equipe pela temporada.

“Parabéns a cada jogador e staff. Não terminamos como queríamos e desejávamos, mas foi incrível viver o que vivemos. Agora é recarregar as energias, voltar mais fortes e com a mesma vontade de vencer”, escreveu o craque, que recebeu apoio dos companheiros de equipe e outros famosos no post.

A publicação sinaliza que o craque deve permanecer na equipe parisiense para a próxima temporada. No ano passado, o nome do brasileiro foi especulado novamente no Barcelona, mas recentemente, o presidente do clube catalão afirmou que essa possibilidade seria “inviável”, por conta das dificuldades financeiras do clube durante a pandemia da covid-19. Agora, o Barcelona vive um outro drama – após a eliminação vexatória para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, vê seu maior ídolo, Lionel Messi, a um passo de deixar a equipe.

Em razão das mudanças no calendário causadas pela pandemia da covid-19, o PSG teria que reestrear já neste sábado, 29, contra o Lens, pela segunda rodada do Campeonato Francês. A Ligue 1, entidade que organiza o torneio, divulgou na tarde desta terça que a partida foi reagendada para o dia 10 de setembro. A partida da primeira rodada, contra o Metz, já havia sido alterada para 16 de setembro.