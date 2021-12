Após acordo entre STJD e Grêmio, Rafinha está liberado para enfrentar o São Paulo 

Inicialmente, o veterano foi punido com uma partida de suspensão por ofensas à arbitragem no duelo contra o Palmeiras, no fim de outubro

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rafinha está liberado pelo STJD para enfrentar o São Paulo



O Grêmio entrou em acordo com o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para liberar o lateral-direito Rafinha para enfrentar o São Paulo, nesta quinta-feira, 2, na Arena, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro – a bola rola a partir das 20 horas (de Brasília). Inicialmente, o veterano foi punido com uma partida de suspensão por ofensas à arbitragem no duelo contra o Palmeiras, no fim de outubro. O Tricolor, no entanto, conseguiu um acordo de transição disciplinar, alegando que o clube teria um grande prejuízo, já que não conta com o suspenso Vanderson, outro atleta da posição do elenco. Assim, Rafinha terá de pagar apenas uma multa de R$ 40 mil para instituições definidas pelo STJD. Ele também terá que gravar um vídeo institucional com pedido de desculpas a arbitragem da partida e de combate à violência nos estádios.

“Após a decisão o Grêmio ingressou com pedido de Transação Disciplinar, previsto no artigo 80-A do CBJD, sustentando que o cumprimento da pena na partida contra o São Paulo (02/12) causará um grande prejuízo ao clube uma vez que o outro lateral esquerdo do clube está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Após analisar o pedido e a súmula da partida, a Procuradoria destacou que Rafinha cometeu dois atos desrespeitosos ao árbitro, sendo uma no intervalo e outra no final do jogo. Diante disso, a Procuradoria ofereceu proposta de Transação Disciplinar a Rafinha com base no artigo 258, inciso II para pagamento de R$ 20 mil por infração, totalizando R$ 40 mil.”

Antepenúltimo colocado do Brasileirão, o Grêmio precisa de uma vitória para se manter vivo na contra o rebaixamento para a Série B. Em caso de derrota, o Tricolor gaúcho poderá ser rebaixado nesta sexta-feira, dependendo da combinação de resultados dos jogos Bahia x Atlético MG e Athletico-PR x Cuiabá. Desesperado, Vagner Mancini deve escalar o time com: Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza (Borja). O São Paulo, por sua vez, necessita de pontos para acabar de vez com a chance de queda e, quem sabe, pensar em uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Atualmente, a equipe de Rogério Ceni é a 12ª colocada da tabela.