Herói do Palmeiras, Deyverson tatua taça da Libertadores: ‘Predestinado’  

Para homenagear o momento épico, o centroavante decidiu marcar na pele o troféu da competição sul-americana e a taça de melhor em campo contra o Flamengo

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Deyverson foi o herói do Palmeiras no tri da Libertadores



O atacante Deyverson tornou-se herói do Palmeiras na conquista do tricampeonato da Libertadores da América, no último sábado, 27, ao marcar o gol da vitória sobre o Flamengo, em decisão realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu. Para homenagear o momento épico, o centroavante decidiu marcar na pele o troféu da competição sul-americana e a taça de melhor em campo – apesar de ter entrado somente na prorrogação, foi dele o tento do título. Além disso, a tatuagem também traz a palavra “predestinado”. “Quando está predestinado a acontecer, acontece. Não importa as dificuldades, crises, discussões e problemas. Acredite sempre que Deus escreveu tudo antes de você saber de sua possível existência. Aprecie o momento, faça sua história e pratique o bem para receber os frutos”, escreveu o jogador, em sua conta no Instagram.

“O destino muitas vezes é implacável e nos guarda coisas que jamais esperaríamos naquele momento, mas que sempre lutamos muito para conquistar. O ser eterno vai muito além da idade e sim de sempre buscar deixar o seu nome gravado para a eternidade, seja com pessoas que você ama ou para uma família de milhões de pessoas como a palmeirense. Essa tatuagem é pra deixar registrada a história. A história que eu quero contar para minhas filhas e que todos os pais palmeirenses também vão poder contar para os seus sobre esse momento de muita alegria”, completou Deyverson, em publicação feita na manhã desta quinta-feira, 2. O jogador, agora, deve concentrar suas atenções no Mundial de Clubes, marcado para começar em fevereiro de 2022.