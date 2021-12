Renato Gaúcho se despede do Flamengo e diz que não faltou ‘empenho’ para ganhar títulos

Demitido após o vice-campeonato da Copa Libertadores da América, o treinador disse que comandar o Rubro-Negro foi realizar um sonho, ainda que não tenha terminado da melhor maneira

Reprodução/FLA TV Renato Gaúcho se despediu do Flamengo através das redes sociais



Renato Gaúcho usou suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 2, para se despedir dos dirigentes, funcionários e torcedores do Flamengo. Demitido após o vice-campeonato da Copa Libertadores da América, o treinador disse que comandar o Rubro-Negro foi realizar um sonho, ainda que não tenha terminado da melhor maneira. O técnico, por outro lado, ressaltou que “não faltaram garra e empenho” para dar títulos ao time carioca. Contratado em julho, ele levou a equipe até a semifinal da Copa do Brasil, à vice-liderança do Brasileirão e à segunda posição do torneio continental. À frente do Fla, Portaluppi colecionu 38 partidas, com 25 vitórias, 8 empates 5 derrotas em sua breve passagem pelo Ninho do Urubu.

“Encerro aqui mais um ciclo. Todos temos sonhos a serem conquistados e treinar o Flamengo era um dos meus. Conquistei não da forma que eu gostaria, porém, não faltaram garra e empenho para tentar sair com as conquistas que esperávamos. Quero agradecer ao presidente Landim, ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel pela oportunidade e por terem confiado em mim. Agradecer a todos os departamentos do clube que foram muito importantes nessa jornada. Agradecer aos jogadores e a torcida que, mesmo não sendo da forma que sonhávamos, não deixaram de ter raça, amor e paixão. Isso é Flamengo! Sigo com carinho e admiração pelo Clube de Regatas do Flamengo. Sucesso aos próximos!”, escreveu Renato Gaúcho.