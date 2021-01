Após caso de Covid-19 no meio do jogo, Avaí decide pedir impugnação de partida contra o CSA

Equipe irá pedir a anulação do jogo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD); atleta está assintomático e deve voltar para Florianópolis em breve

Reprodução/Flickr Avaí Futebol Clube Valdívia teve que deixar o jogo após receber resultado de exame



A equipe do Avaí irá pedir ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a impugnação da partida contra o CSA realizada no último sábado, 16, pela Série B do Campeonato Brasileiro. No duelo, que terminou empatado em 1 a 1, a equipe catarinense alega que houve interferência externa com a revelação de que o jogador Valdívia teria testado positivo para Covid-19. O meia foi substituído durante o intervalo, instantes após o laboratório informar ao clube e à CBF sobre o resultado do exame, que foi realizado horas antes da partida visando a partida contra o Juventude, na terça, 19. Ele ficou em Maceió após a contraprova mostrar o resultado positivo e deve voltar à Florianópolis nos próximos dias.

Com isso, o Avaí deverá pedir a anulação da partida nos próximos dias. Em nota, a equipe diz que, tomou a decisão após uma reunião com departamentos do clube na qual foi apontado que a situação “trouxe prejuízos” ao time. “O Avaí FC informa que em reunião realizada com os departamentos de Futebol, Médico e Jurídico, foi decidido que o clube entrará com o pedido de impugnação da partida contra o CSA, junto ao STJD, por interferência externa. O clube entende que houve erro de direito na atuação irregular por parte de terceiros, que com procedimentos fora dos padrões, trouxe prejuízos ao Avaí”, diz o comunicado. Outras equipes passaram por situações semelhantes e tentaram pedir a anulação dos resultados, mas não tiveram seus pedidos atendidos. Entretanto, esta foi a primeira vez em que o exame foi divulgado durante a partida.