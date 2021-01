Santos distribui 150 ingressos para a final da Copa Libertadores; veja a divisão

Conmebol liberou uma carga de ingressos aos clubes para convidados; decisão acontece dia 30 de janeiro no Maracanã

Reprodução/Twitter @SantosFC Diego Pituca comemorando gol contra o Boca Juniors



O Santos divulgou, nesta segunda-feira, 18, como realizou a distribuição dos 150 ingressos para convidados, disponibilizados pela Conmebol, para a final da Copa Libertadores, dia 30, no Maracanã, diante do Palmeiras. Os bilhetes serão destinados a 45 familiares de jogadores e comissão técnica, 30 para o comitê de gestão e seus convidados, 30 para o conselho deliberativo, 15 para autoridades e patrocinadores, 25 para sócios e cinco para funcionários do clube.

“Não é um número grande e procuramos uma maneira mais justa para abranger as várias áreas que interagem com o clube”, afirmou o presidente Andres Rueda, em um comunicado nas redes sociais. “Cada área vai definir o critério de distribuição”. O Santos almeja ser o clube brasileiro com mais títulos da Libertadores. Atualmente, o time da Vila Belmiro soma três taças (1962, 1963 e 2011), assim como São Paulo (1992, 1993 e 2005) e Grêmio (1983, 1995 e 2017). O Palmeiras foi campeão em 1999.

*Com informações do Estadão Conteúdo