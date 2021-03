Após contratação de Rafinha, Renato Gaúcho revela conversas com Douglas Costa

Treinador do Grêmio também está conversando com Rafael Carioca, do Tigres; segundo ele, as negociações dependem do aval da parte financeira do clube

Bayern de Munique/Divulgação O ponta Douglas Costa pode ser o novo reforço do Grêmio



O Grêmio confirmou, no domingo, 28, a contratação do lateral-direito Rafinha. O presidente do time, Romildo Bolzan, em coletiva de imprensa, informou que o contrato foi fechado pelas partes na sexta-feira, 26. Após uma passagem relâmpago pelo Olympiacos, da Grécia, Rafinha ficará no Grêmio até o final da temporada. “O Rafinha chega e é um jogador que dispensa comentários. É um jogador que por onde passa, é campeão. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Até cinco, seis meses atrás estava jogando em alto nível pelo Flamengo”, elogiou o técnico Renato Portaluppi, mas conhecido como Renato Gaúcho. Segundo Romildo Bolzan, o atacante Rafael Santos Borré, do River Plate, também aceitou a proposta feita pelo time. “O jogador já deu o ok, e aguarda, simplesmente, a finalização para assinar um pré-contrato conosco”, disse o presidente. O contrato com Borré deve ser assinado ainda esta semana.

Durante a coletiva, Gaúcho revelou ainda que está conversando com Douglas Costa, que foi emprestado ao Bayern de Munique pelo Juventus. “Eu já conversei com praticamente todos os jogadores que estavam na lista. Todos eles estão muito dispostos e felizes em virem para o Grêmio. Agora tem coisas que fogem do meu alcance, que é a parte financeira. São grandes nomes, o Douglas Costa é um deles e gostaria muito de contar com ele”, revelou o técnico. Ele acrescentou que conversas também foram realizadas com Rafael Carioca, do Tigres, do México. Sobre outros reforços, Romildo Bolzan confirmou que os volantes da base, Fernando Henrique e Vitor Bobsin, serão incorporados ao elenco principal do clube.