Alemanha vence a Romênia com placar magro e mantém 100% nas Eliminatórias

Gnabry, atacante do Bayern de Munique, marcou o único gol da partida, válida pela segunda rodada

Reprodução/DFB Gnabry marcou na vitória da seleção alemã contra a Romênia



A Alemanha não teve muita facilidade, mas venceu a Romênia por 1 a 0, na tarde deste domingo, 28, em partida válida pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, do Catar. Gnabry, atacante do Bayern de Munique, marcou o gol solitário da partida, realizada em solo romeno. Com o resultado, a seleção alemã segue 100% de aproveitamento na competição, na liderança do Grupo J, com seis pontos. A seleção romena, por sua vez, permanece com três, na quarta posição. Vale lembrar que o melhor de cada chave garante vaga direta para o Mundial, enquanto o segundo disputa a repescagem.

A Alemanha fez valer o seu favoritismo na primeira etapa, encurralando o adversário em seu próprio campo e criando as melhores oportunidades. Além de descer para o vestiário com mais de 70% de posse de bola, a equipe treinada por Joachim Low também teve o dobro de finalizações. O resultado, porém, foi o magro placar de 1 a 0, em gol marcado por Serge Gnabry, após assistência de Kai Havertz, aos 16 minutos. Na etapa complementar, a partida ficou mais equilibrada, com os romenos se lançando para o ataque e incomodando Manuel Neuer em algumas ocasiões. Ainda assim, para alegria dos alemães, o resultado se manteve até o apito final.

Líder, a Alemanha volta a campo na próxima quarta-feira, 31, quando recebe a Macedônia, a partir das 15h45 (de Brasília). A Romênia, por sua vez, tenta se recuperar diante da Armênia, fora de casa, em jogo marcado para o mesmo dia, mas que começará mais cedo, a partir das 13h (de Brasília).