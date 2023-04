Libertadores: Em estreia de Marcelo, Cano resolve e Fluminense vence o Sporting Cristal

Tricolor das Laranjeiras saiu atrás do placar, mas argentino fez dois e Vitor Mendes fechou a conta em 3 a 1

EFE/ Paolo Aguilar Em cinco jogos de brasileiros, Fluminense foi o único que venceu



Germán Cano segue sendo o principal nome do Fluminense. Nesta quarta-feira, 5, o atacante argentino fez dois gols na vitória de virada do time carioca contra o Sporting Cristal por 3 a 1. Grimaldo foi quem abriu o placar no estádio nacional do Peru aos 18 minutos. O cenário parecia perigoso para o Tricolor das Laranjeiras, mas apareceu Cano. Aos 35, o atacante aproveitou rebote do goleiro Solis e empurrou para as redes. No segundo tempo, aos 14, o estreante Marcelo fez belo passe, Arias cruzou e Cano virou o placar. Aos 36 minutos, Vitor Mendes fez o terceiro e fechou o placar em 3 a 1. Nos acréscimos, Yotún foi expulso. O resultado coloca o Fluminense na liderança do Grupo D, empatado com o Strongest que venceu o River Plate. Na próxima rodada, os dois líderes se enfrentam no Maracanã dia 18. Após cinco jogos com brasileiros, somente o Tricolor venceu.