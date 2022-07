Após eliminação para o Corinthians na Libertadores, Boca Juniors demite técnico

Sebastián Battaglia assumiu o Boca em 2021 após trabalhar como auxiliar técnico

Reprodução/ Boca Juniors Seba assumiu o comando da equipe principal em agosto de 2021 e ganhou dois títulos



O argentino Sebastián Battaglia foi demitido do comando do Boca Juniors após a eliminação da Copa Libertadores da América para o Corinthians. Em comunicado, a equipe argentina agradeceu o trabalho do ex-jogador e desejou “sucessos em sua carreira”. Seba assumiu o cargo de técnico principal no em agosto do ano passado, após trabalhar como auxiliar técnico, e foi campeão da Copa da Argentina e da Taça da Liga. Ao todo foram 55 jogos com 28 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. Não foi anunciado quem substituirá Seba. O Boca segue disputando a segunda fase do Campeonato Argentino e neste momento é o 11º colocado.