Rony marca de bicicleta, Palmeiras goleia Cerro Porteño por 5 a 0 e avança às quartas da Libertadores

Equipe alviverde faz o duelo brasileiro contra o Atlético Mineiro na próxima fase

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rony foi o destaque da partida com dois gols, um deles de bicicleta



O Palmeiras confirmou o favoritismo contra o Cerro Porteño e avançou às quartas de final da Copa Libertadores. Depois de vencer o jogo de ida por 3 a 0, a equipe alviverde fez 5 a 0 (8 a 0 no agregado) no Allianz Parque e na próxima fase enfrentará o Atlético Mineiro, que venceu o Emelec na terça-feira. O primeiro tempo foi de domínio total do Palmeiras, que saiu na frente aos 40 minutos com gol contra de Samudio. Rony ainda teve duas boas chances, mas desperdiçou. Após o intervalo, a dinâmica do jogo continuou a mesma. Aos 17 minutos, Raphael Veiga acertou o travessão. Aos 28 minutos, em lance de contra-ataque rápido, Rony fez o segundo. Dois minutos depois, Breno Lopes fez o terceiro. Gustavo Gómez marcou mais um aos 33, de cabeça. Aos 38 minutos, Rony marcou de bicicleta e fez seu segundo na partida e o quarto neste confronto contra o Cerro. Ainda não há data para as quartas de final.