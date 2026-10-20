Após empate, Corinthians tem 43% de risco de cair; veja probabilidades

Yuri Alberto, do Corinthians, durante a partida entre Corinthians x Vitória, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Neo Química Arena, zona leste de São Paulo, na noite desta segunda-feira (19)

O Corinthians viu o risco de rebaixamento subir após o empate por 1 a 1 com o Vitória, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 31ª rodada Campeonato Brasileiro. No primeiro duelo após a contratação de Clarence Seedorf como técnico, o time alvinegro amargou a nona partida sem vitória na competição nacional. A equipe soma 32 pontos e está na 16ª posição, colada ao Z-4.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco do Corinthians ser rebaixado para a Série B é de 43,1%. O número era de 41,1% na rodada anterior.

O empate fora de casa ajudou o Vitória, cujo risco de ser rebaixado é de somente 4,6%. Os baianos estão na 13ª posição, com 37 pontos.

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Vasco, em São Januário, em confronto direto na briga para se afastar do Z-4. O risco de os cariocas serem rebaixados está em 10,3%. Aequipe cruz-maltina tem 35 pontos e está logo acima do time paulista, na 15ª colocação. Apesar da derrota para o São Paulo no sábado, os vascaínos estão em momento de ascensão e decidem uma vaga na final da Copa Sul-Americana.

Por sua vez, a dupla Gre-Nal vive situação dramática. Derrotado em casa pelo Cruzeiro no domingo, o Grêmio viu o risco de rebaixamento subir para 76,1%. A equipe soma apenas 31 pontos e está na 18ª colocação. O Internacional, que abre o Z-4, na 17ª posição, estacionou nos 32 pontos após a derrota fora de casa para o Mirassol. Enquanto os colorados têm 57,7% da probabilidade de queda, a equipe do interior paulista reduziu o número para 7%.

O lanterna Chapecoense e o penúltimo colocado Remo não venceram na rodada e praticamente deram adeus à Série A. As equipes têm 99,9% e 98,1% da probabilidade de queda, respectivamente.

Confira a lista: