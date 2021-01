Após fala de Bolsonaro, Marta rebate: ‘Alguns serão lembrados como os melhores, já outros’

Em discurso para apoiadores, presidente criticou questão do Enem 2020 que evidenciava a disparidade salarial entre a atacante da seleção e Neymar

A2M/CBF



Nesta segunda-feira, 18, durante uma reunião com apoiadores, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), comentou sobre uma questão do Enem 2020 que evidenciava a disparidade de salários entre Marta e Neymar e o quanto é diferente o valor de cada gol na seleção brasileira em determinada modalidade (masculino e feminino). Segundo Bolsonaro, a questão é ‘ridícula’ e “Marta precisa mostrar seu trabalho para que a iniciativa privada se interesse”. Horas depois da fala, a jogadora se manifestou em suas redes sociais. Em um storie no Instagram, Marta publicou uma foto atuando pela seleção com a seguinte legenda: “Alguns serão lembrados como os melhores da história, já outros …”. As críticas do presidente não foram bem recebidas por quem defende o futebol feminino no Brasil. Em uma parte de sua fala, Bolsonaro afirmou que o ‘futebol feminino ainda não é realidade no Brasil’ e quem debate questões como essa “sempre pregar a igualdade, mas por baixo”.